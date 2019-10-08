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Нобелевскую премию по физике присудили ученым, сделавшим переворот в космологии

Нобелевскую премию по физике присудили ученым, сделавшим переворот в космологии

Сегодня, 8 октября, Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физике. Как выяснили журналисты «Фразы», ими стали канадско-американский физику Джеймс Пиблс и швейцарские астрофизик и астроном Мишель Майор и Дидье Кело.

Как сообщается на официальном сайте премии, Пиблс получил половину награды (около $500 тыс.) «за теоретические открытия в области физической космологии». Известно, что он является одним из первых исследователей первичного нуклеосинтеза, темной материи, реликтового излучения и формирования структуры Вселенной.

«Модель Большого взрыва описывает вселенную с самых первых моментов ее появления, почти 14 миллиардов лет назад, когда она была чрезвычайно горячей и плотной. С тех пор она непрерывно расширяется, становится больше и холоднее, — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. — Всего через 400 тыс. лет после Большого взрыва вселенная стала прозрачной, так что лучи света смогли путешествовать через пространство. Сегодня эта древняя радиация все еще находится вокруг нас и зай ней скрываются многие тайны».

Используя свои теоретические инструменты и расчеты, Джеймс Пиблс смог интерпретировать эти следы периода младенчества вселенной и открыть новые физические процессы«. Результаты его работы показали нам вселенную, в которой известные нам материи, из которой состоят звезды, планеты, деревья и люди составляют лишь 5%. Остальные 95% — неизвестная темная материя, которая является основным вызовом современной физики.

В свою очередь, Майор и Кело разделили вторую половину премии премии (по $250 тыс. каждый) «за открытие экзопланеты, которая вращается вокруг звезды солнечного типа». В октябре 1995 г, используя специально изготовленные по заказу инструменты, в обсерватории на юге Франции они обнаружили планету 51 Pegasi b, которая представляет из себя газообразный шар, сравнимый по размеру с крупнейшей плантой солнечной системы, Юпитером.

В Нобелевском комитете считают, что это открытие положило начало революции в астрономии, ведь с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет. «Удивительные новые миры с их богатством размеров, форм и орбит бросают вызов устоявшимся предвзятым представлениям о планетных системах и заставляют ученых пересматривать свои теории физических процессов, стоящих за истоками планет», — говорится в пресс-релизе с упором на то, что продолжение этих исследований может помочь нам найти ответ на вечный вопрос о том, существует ли жизнь вне Земли.

«Лауреаты этого года изменили наши представления о космосе. В то время как теоретические открытия Джеймса Пиблса способствовали нашему пониманию того, как развивалась Вселенная после Большого взрыва, Мишель Майор и Дидье Келоз исследовали космические окрестности в поисках неизвестных планет. Их открытия навсегда изменили наши представления о мире», — заключили в Нобелевском комитете.

Между тем, как объяснил популяризатор науки и старший научный сотрудник отдела физической электроники Института физики Национальной академии Украины Антон Сененко, «именно деятельность Пиблса создала базис наших современных представлений о Вселенной, а космологию превратила в науку».

В свою очередь, по словам заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко, открытие первой экзопланеты также очень важно. «Представьте себе, что мы жили в Солнечной системе на своей родной планете Земля, видели очень много звезд на небе, но относительно планет у этих звезд ничего не знали. Астрономы предполагали, что там есть планеты, но наблюдательных данных не было. Майор нашел первую такую ​​планету и открыл для нас, землян, мир внесолнечных планет», — объяснил Крячко в комментарии «Украинской правде», добавив, что происхождение Солнечной системы представляет из себя большую проблему для астрономии, а открытие экзопланеты может пролить свет на ее историю.

«Не зная других планетных систем, мы происхождения нашей собственной, пожалуй бы, до конца не поняли. Теперь мы сможем точно определить, каким образом возникла наша собственная планетная система», — заключил ученый.

Отметим, что официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме. Награду лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав.

Как сообщала «Фраза», 7 октября 2019 года Нобелевский комитет начал объявление лауреатов с премии по медицине. Ими стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенец, которые исследовали то, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. При этом не обошлось без курьеза. Так, Уильяму Келину организаторы смогли дозвониться лишь с третьей попытки: обладатель премии просто не брал трубку. Выходить на ученого пришлось через его сестру, которая и помогла связаться с братом.

Тэги: Вселенная, наука, Нобелевская премия, физика, Национальная академия наук Украины, экзопланета

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