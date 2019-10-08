Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, – СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она лечилась от смертельной болезни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что это частное медицинское заведение. Анастасия Заворотнюк находилась в нем под чужой фамилией, чтобы не вызывать ажиотаж и не привлекать журналистов.

Известно, что в минувшую субботу она уехала домой.

При этом состояние здоровье актрисы до сих пор оценивается как «очень тяжелое».

Как писала «Фраза», у Анастасии Заворотнюк появился небольшой шанс выздороветь.

Ранее родственники актрисы сделали заявление по поводу ее «смерти».