Стало известно, за сколько можно снять квартиру в Киеве этой осенью

Стали известны свежие цены на аренду квартир в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», их подготовила редакция сайта «Информатор».

Там советуют искать варианты без помощи риэлторов, а прибегать к «услугам» социальных сетей, где можно найти интересные предложения.

По данным издания, в нынешнем октябре снять комнату в Киеве будет стоить как минимум 3 тысячи гривен в месяц, если брать на окраине, и 6,5 тысяч – в центре города.

В спальных районах столицы аренда однокомнатной квартиры обойдется в 6-7 тысяч, «улучшенный» вариант будет стоить 8-9,5 тысяч (возможно, даже недалеко от метро, но тоже на окраине). Варианты в центре Киева предлагают за 15-20 тысяч.

Что касается двухкомнатных квартир, то самые простые варианты на окраине столицы стартуют по цене 13,5-15 тысяч. Трехкомнатные же квартиры предлагают в среднем по 14,5-18 тысяч.

Ранее колумнист «Фразы» писал о долговой пропасти коммунального беспредела.