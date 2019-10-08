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Непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге

Непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге

Тест на допинг боксера из Нидерландов Тайрона Спонга накануне поединка с украинцем Александром Усиком дал положительный результат. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил промоутер УсикаЭдди Хирн.

«VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. Он был отправлен в комиссию штата Иллинойс, и дополнительная информация будет опубликована утром», — написал Хирн, добавив, что у организаторов есть «запасные соперники» на случай, если Спонг будет дисквалифицирован.

Между тем, как сообщает Sport.ua, сам Спонг заявил, что не принимал запрещенных препаратов, а все случившееся — «это подстава». «Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в докладе VADA. Я попросил проверить образец B в лаборатории по моему выбору», — заявил спортсмен, подчеркнув, что тестирование, проведенное на прошлой неделе по запросу Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что он чист.

«Я считаю, что это все манипуляции, чтобы снять меня с боя. Я добровольно согласился на тестирование VADA, потому что мне нечего скрывать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не освобожусь от этого дикого обвинения и буду использовать все доступные мне юридические возможности, чтобы возместить нанесенный мне ущерб», — заключил Спонг.

Как сообщала «Фраза», в начале сентября 2019 года стало известно, что Усик свой дебютный бой в тяжелом весе в Чикаго проведет 12 октября. Соперником украинца станет нидерландец суринамского происхождения Тайрон Спонг (14-0, 13 КО), который в своем последнем бою досрочно победил эквадорца Джейсона Минду.

Тогда же сообщалось, что в качестве альтернативы также рассматривалась кандидатура Брайанта Дженнингса (24-2, 14 КО).

Напомним, Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.

6 августа СМИ сообщили, что Усик и Такам достигли договоренности о проведении боя 12 октября на арене Wintrust Arena.

Назывались даже суммы, которые заработают соперники.

Однако 12 августа стало известно, что Карлос Такам подписал контракт с новым промоутером Джо Дегуардией из компании Star Boxing, что поставило под сомнение его участие в октябрьском поединке.

Спустя несколько дней промоутер спортсмена Эдди Хирн официально подтвердил, что бой состоится 12 октября в Чикаго.

О том, чего ждать от боя Усика и Спонга, читайте в статье Владимира Грабовского.

Тэги: Чикаго, бокс, Нидерланды, спорт, Александр Усик, Тайрон Спонг

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