Непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге

Тест на допинг боксера из Нидерландов Тайрона Спонга накануне поединка с украинцем Александром Усиком дал положительный результат. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил промоутер УсикаЭдди Хирн.

«VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. Он был отправлен в комиссию штата Иллинойс, и дополнительная информация будет опубликована утром», — написал Хирн, добавив, что у организаторов есть «запасные соперники» на случай, если Спонг будет дисквалифицирован.

Между тем, как сообщает Sport.ua, сам Спонг заявил, что не принимал запрещенных препаратов, а все случившееся — «это подстава». «Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в докладе VADA. Я попросил проверить образец B в лаборатории по моему выбору», — заявил спортсмен, подчеркнув, что тестирование, проведенное на прошлой неделе по запросу Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что он чист.

«Я считаю, что это все манипуляции, чтобы снять меня с боя. Я добровольно согласился на тестирование VADA, потому что мне нечего скрывать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не освобожусь от этого дикого обвинения и буду использовать все доступные мне юридические возможности, чтобы возместить нанесенный мне ущерб», — заключил Спонг.

Как сообщала «Фраза», в начале сентября 2019 года стало известно, что Усик свой дебютный бой в тяжелом весе в Чикаго проведет 12 октября. Соперником украинца станет нидерландец суринамского происхождения Тайрон Спонг (14-0, 13 КО), который в своем последнем бою досрочно победил эквадорца Джейсона Минду.

Тогда же сообщалось, что в качестве альтернативы также рассматривалась кандидатура Брайанта Дженнингса (24-2, 14 КО).

Напомним, Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.

6 августа СМИ сообщили, что Усик и Такам достигли договоренности о проведении боя 12 октября на арене Wintrust Arena.

Назывались даже суммы, которые заработают соперники.

Однако 12 августа стало известно, что Карлос Такам подписал контракт с новым промоутером Джо Дегуардией из компании Star Boxing, что поставило под сомнение его участие в октябрьском поединке.

Спустя несколько дней промоутер спортсмена Эдди Хирн официально подтвердил, что бой состоится 12 октября в Чикаго.

О том, чего ждать от боя Усика и Спонга, читайте в статье Владимира Грабовского.