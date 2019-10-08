В киевском спальнике орудует кровавый маньяк, – соцсети

Жители жилмассивов Радужный и Воскресенка в Киеве сообщают о появлении в районе маньяка. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно сообщениям в соцсетях, неизвестный мужчина по вечерам нападает с ножом на одиноких мужчин.

Как сообщается на странице общественной организации «Автопатруль Майдан» в Facebook, за последние три недели таким образом было совершено три нападения. «Почерк безумца одинаковый. К 23:00 выходит на охоту с ножом, без причины, в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в шею и лицо», — говорится в сообщении. При этом в качестве одного из мест совершения преступлений называется ул. Вершигоры.

Кроме того, как утверждают жители Воскресенки и Радужного в соцсетях, об убийствах с ними общались представители правоохранительных органов. Последнее нападение, по слухам, произошло совсем недавно.

Речь даже зашла о создании вечерних патрулей в районах, где якобы орудует маньяк.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники в полиции, на данный момент по этому делу зафиксированы четыре нападения. Одно из них закончилось смертью пострадавшего от кровопотери после удара ножом в сонную артерию.

Отмечается, что злоумышленник с ножом нападает сзади только на мужчин в вечернее время суток примерно с 20:00 до 22:00. Действует на границе Днепровского и Деснянского районов Киева.

Издание также приводит приметы возможного преступника: мужчина, на вид 40-45 лет, рост — 175-180 см, среднего телосложения, нос средний с широкими ноздрями, тонкие губы, полные щеки, темные брови, носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе. При ходьбе сутулится.

Кроме того, в комментариях к этой информации в группе «Воскресенка+Радужный» в Facebook появилось фото якобы подозреваемого.

Отметим, что официальной информации о существовании преступника, который систематически нападает на людей в указанных районах на данный момент нет.

Как сообщала «Фраза», в июне 2019 года в Киеве к 9,5 годам лишения свободы был приговорен 42-летний мужчина, изнасиловавший и ограбивший с 2014 года не менее 7 женщин в возрасте от 22 до 32 лет.

В августе того же года в Ровно местные сыщики смогли вычислить и задержать сексуального маньяка, подозреваемого в совершении как минимум шести изнасилований, начиная с 2013 года.