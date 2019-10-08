Родственники Заворотнюк сделали заявление по поводу ее «смерти»

Родственники популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали «вброшенные» в Сеть слухи о ее смерти. Как выяснили журналисты «Фразы», свою позицию они озвучили через директора «прекрасной няни» Стаса Христова.

Как передает telegram-канал Mash, Христов отметил, что близкие актрисы пока неготовы комментировать состояние ее здоровья. Родственники также не намерены подтверждать или опровергать информацию о глиобластоме.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», ‒ добавил Христов, подчеркнув, что «Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

Стоит отметить, что близкие Заворотнюк решили нарушить молчание после того, как в соцсетях «поползли» слухи о ее смерти.

Как писала «Фраза», у Анастасии Заворотнюк появился небольшой шанс выздороветь.

Ранее врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.