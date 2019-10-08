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Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой

Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой

Представляем вашему вниманию два популярных раздела «Фразы»: «Бокс» и «Футбол».

В разделе Бокс, кроме обычной ленты новостей, теперь можно найти аналитические материалы эксперта, тренера по боксу Владимира Грабовского.

Лучшие бои украинских боксеров (Александр Усик, Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и другие), международные боксерские новости. Это и многое другое — в нашем разделе Бокс.

В разделе Футбол, также, кроме обычных новостных обновлений, регулярно появляются аналитические статьи известного и популярного футбольного эксперта Андрея Шахова.

Лига Европы, Лига чемпионов, Лига конференций, внутренний украинский чемпионат по футболу, прогнозы на матчи, анализ матчей. Это и многое другое — в нашем разделе Футбол.

Тэги: футбол, бокс, спорт, Василий Ломаченко, Александр Усик

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