Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой

Представляем вашему вниманию два популярных раздела «Фразы»: «Бокс» и «Футбол».

В разделе Бокс, кроме обычной ленты новостей, теперь можно найти аналитические материалы эксперта, тренера по боксу Владимира Грабовского.

Лучшие бои украинских боксеров (Александр Усик, Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и другие), международные боксерские новости. Это и многое другое — в нашем разделе Бокс.

В разделе Футбол, также, кроме обычных новостных обновлений, регулярно появляются аналитические статьи известного и популярного футбольного эксперта Андрея Шахова.

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