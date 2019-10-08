На пресс-секретаря Зеленского накатали заявление в полицию

Известный украинский журналист Дании Яневский обратился в полицию с заявлением на пресс-секретаря президента Юлию Мендель. Как выяснили журналисты «Фразы», ее обвинили в препятствовании журналистской деятельности.

Как написал Яневский на своей странице в Facebook, в «заяве» идет речь об инциденте, когда Мендель грубо оттолкнула журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко.

По мнению журналиста, действия пресс-секретаря Зеленского являются уголовным правонарушением, «поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности».

Он также уточнил, что инцидент с Андрушко ‒ это не единичный «случай препятствования законной деятельности журналистов», приведя в пример инцидент с журналистом все того же «Радио Свобода» Кристофером Миллером, которого Мендель силой увела в сторону от Зеленского.

Как писала «Фраза», пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос.

Ранее в Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель.