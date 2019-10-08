Одиозного Пашинского отправили на нары без шансов «спрыгнуть» под залог

В понедельник, 7 октября, в Печерском районном суде Киева избрали наиболее жесткую меру пресечения для экс-нардепа Сергея Пашинского, обвиняемого в причинении тяжкого телесного повреждения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин.

Как передает «РБК-Украина», суд удовлетворил хадатайство следователя ГБР и постановил арестовать Пашинского на два месяца без права внесения залога.

Под стражей одиозный экс-депутат будет находиться до 4 декабря включительно.

В свою очередь, адвокат Пашинского Андрей Федур отметил, что его подзащитному в тюрьме угрожает опасность.

«Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО», ‒ пожаловался он журналистам.

Сам же Пашинский обвинил в своих бедах не только судью, но и известного юриста Андрея Портнова.

«Господин Портнов и эта судья сегодня сделали Путину подарок на день рождения. С чем я их и поздравляю. Но мы будем бороться», ‒ заявил Сергей Пашинский.

Как писала «Фраза», мужчине, которого подстрелил нардеп Пашинский, шьют уголовное дело за хулиганство.

Ранее сообщалось, что сотрудницу комитета Пашинского, которую тот якобы грозился убить, уволили с работы.