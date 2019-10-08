Как выбрать вкусный и ароматный кофе?

Во вторник, 8 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать качественный продукт и как разбираться в различных сортах ароматного напитка и степени обжарки кофейных зерен.

Многие люди начинают свой день с чашки ароматного кофе, который придает бодрости и помогает восстановить жизненную энергию. Однако существует масса мифов и заблуждений, связанных с кофе. Например, «кофеин вреден для здоровья», «от кофе бывает бессонница», «кофе обезвоживает организм», «с помощью кофе можно протрезветь». Какие из этих утверждений — правда? Какой кофе лучше бодрит? Повышает ли кофе давление? И на что стоит обращать внимание при выборе напитка?

«Арабика и робуста — два самых распространенных вида кофе, в которых содержится абсолютно разное количество кофеина, — объясняет эксперт „Полезной программы“, владелец кофейного бизнеса Вадим Грановский. — Лучшие сорта кофе по вкусовым и ароматическим качествам — это 100% арабика. Робуста же — более дешевый напиток с грубым вкусом, в основном идет на производство растворимого кофе. Но именно в робусте содержится до 3% кофеина, что в 2-3 раза больше, чем в арабике. Кофеин — стимулирующее вещество, которое возбуждает нервную систему и заставляет мозг работать эффективнее. Если вы пьете более 4 чашек робусты в день, это может негативно сказаться на вашем здоровье: появится нервозность, повышенное сердцебиение, бессонница».

Можно ли найти качественный кофе в наших магазинах? Как его правильно хранить дома? С какими продуктами лучше всего сочетается кофе? И как в домашних условиях приготовить кофейный скраб для рук и маску для лица? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: кофейный дегустатор Алина Витренко; врач-кардиолог Станислав Рафальский; владелец кофейного бизнеса Вадим Грановский. Полезными советами, как можно использовать кофе в косметологии, поделится певица Злата Огневич.

«Уже больше месяца не употребляю кофе, — признается Злата Огневич. — Потому что у меня появилась зависимость от этого напитка: я выпивала по 5 чашек в день! Решила избавиться от вредной привычки. Теперь раз в месяц устраиваю себе кофейные дни, в остальное время заменяю его травяным чаем. А любимый кофе использую для ухода за кожей: смешиваю тростниковый сахар, молотый кофе и мед — получается скраб для лица и тела. Это одно из лучших домашних средств, которые я когда-либо использовала».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски «Полезной программы»:

— В среду, 9 октября, в 10:00 на «Интере» — выпуск о том, на что обращать внимание при выборе карпа. Согласно китайской медицине, употребление этой рыбы укрепляет иммунитет, налаживает пищеварение, улучшает зрение. Чем еще полезен карп для человеческого организма? Может ли его регулярное употребление улучшить память? Как выбрать действительно вкусный и безопасный продукт? Как быстро почистить эту рыбу? И для приготовления каких деликатесов можно использовать карпа, выяснят эксперты ток-шоу, среди которых — актриса Ольга Сумская.

— В четверг, 10 октября, в 10:00 на «Интере» — программа о молоке. Из молока изготавливают огромное количество полезных продуктов. Также его используют в косметологии, в медицине — как чистящее средство — и даже как чернила для секретных писем. Как выбрать качественное молоко? Какое молоко полезнее — растительное или коровье? В чем разница между пастеризованным, ультрапастеризованным и парным? Как отличить качественный продукт от фальсификата? И как можно использовать молоко в косметологии? Об этом расскажет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы. Звездные гости выпуска — музыканты Лилия Киш и Артур Боссо.

— А в пятницу, 11 октября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о картофеле. В 19 веке крестьяне на Руси называли картофель «чертовым яблоком», «земляной грушей», «репой дьявола», отказываясь его выращивать и есть. Но сегодня картофель завоевал весь мир. Большинство украинцев считает его вторым хлебом. Как понять, обрабатывалось ли растение «химией»? Какие блюда из картофеля самые полезные для здоровья? И можно ли похудеть на картофельной диете? Звездный гость программы — актер Анатолий Матвейчук.