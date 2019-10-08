Суд обязал Трампа раскрыть свою налоговую декларацию

Президента США Дональда Трампа обязали показать свои доходы за последние восемь лет. Как выяснили журналисты «Фразы», раскрыть налоговую декларацию постановил суд Нью-Йорка.

Как пишет издание New York Times, также американский лидер обязан показать прокурорам всю финансовую отчетность за данный период.

Отмечается также, что «федеральный судья отклонил аргумент Дональда Трампа, утверждавшего, что действующие президенты защищены от уголовных преследований».

По данным СМИ, его аргументы судья назвал «отвратительными по отношению к правительственной структуре и конституционным ценностям США».

Как писала «Фраза», Трамп жестко обвинил Байдена в коррупционной связи с Украиной.