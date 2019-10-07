Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, — Наливайченко

Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат Украины Валентин Наливайченко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщают «Факты».

Наливайченко сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена поправка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября.

«Предупреждаю по восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? — из Российской Федерации», — возмутился Наливайченко.

Также он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.

«Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами … Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями как раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады? Как это может быть?», — сказал Наливайченко.