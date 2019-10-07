«Произошло что-то странное»: Деревянченко отказался поверить в свое поражение

Украинский боксер Сергей Деревянченко считает, что победил казахстанского бойца Геннадия Головкина в бое, который прошел накануне в Нью-Йорке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Чувствую, что победил. Весь „Мэдисон Сквер Гарден“ это видел. Весь мир это видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает», — написал Деревянченко.

Как сообщала «Фраза», в ночь с 5 на 6 октября на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» Деревянченко проиграл известному казахстанскому нокаутеру Геннадию Головкину в бою за пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO. При этом зрители не согласились с таким исходом и «поздравили» победителя оглушительным свистом.