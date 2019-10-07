В УПЦ считают, что обмен пленными должен состояться по формуле «всех на всех»

Украинская Православная Церковь в вопросе обмена пленными подчеркивает свое пожелание — это должен быть обмен «всех на всех». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Об этом он сказал в программе «Добро и зло» на телеканале «НАШ».

«Это приоритетный вопрос (обмен пленными, — ред.), которым мы, по мере своих сил, занимаемся. Существуют реабилитационные центры, оказывающие помощь не только военнопленным, не только тем ребятам, которые воевали и вернулись снова в свои дома и требуют духовной опеки, но и их семьям. Наша позиция, позиция Украинской Православной Церкви, наше желание — это обмен „всех на всех“», — сказал епископ Виктор.

В свою очередь, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов отметил, что «компромисс — это всего лишь одна из стратегий, что предполагает уступку с двух сторон».

Он подчеркнул, что для Украинской Православной Церкви наиболее важна «человеческая ценность, ценность человека, как творения Божьего, ценность человека с его потенциалом, потому что, чтобы быть патриотом, для этого нужно жить, творить, любить. Любить Родину, любить народ, любить все, что здесь есть. Я думаю, что это основной посыл, который дает двигаться навстречу другим людям. Любовь и милосердие. Очень часто эти вещи без оружия обезоруживают и дают возможность действовать очень эффективно».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ заявили, что если ПЦУ признают другие Церкви, она не станет каноничной.