Rozetka ввела плату за... самовывоз товара

Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов. Как выяснили журналисты «Фразы», плата в 10 грн будет взиматься с мелких заказов на сумме меньше 300 грн.

Как сообщает ITC со ссылкой на пресс-службу компании, плата была введена «из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают».

При этом в Rozetka подчеркнули, что новшество распространяется только на розничные магазины. Бесплатно заказы можно по-прежнему забирать в почтоматах и мобильных точках выдачи.

Как сообщала «Фраза», в 2015 году на сайте «Розетки» начали продавать сувенирное оружие.