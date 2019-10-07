Разведение сил на Луганщине сорвалось

Разведение войск на Донбассе, запланированное на понедельник, 7 октября, не состоится. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной стал срыв режима тишины со стороны боевиков.

«Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичом.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», при это он подчеркнул, украинская сторона намерена ждать семидневного затишья для выполнения Минских договоренностей. И добавил, что Украины не собирается разбирать фортификационные сооружения в этом районе.

Отметим, что отвод вооружений должен был состояться в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с самопровозглашенной «Луганской народной республикой».

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства обороны Украины, незаконные вооруженные формирования с начала понедельник осуществили 7 обстрелов позиций операции Объединенных сил.

По словам пресс-секретаря Минобороны Дмитрия Гуцуляка, «с 08.00 в течение 20 минут противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного г.Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы»,

К счастью, ни один украинских военный не пострадал.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2016 года в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

22 сентября ОБСЕ опубликовала полный текст данного соглашения.

Позже в Министерстве обороны объяснили, что отводу вооружений на Донбассе должна предшествовать неделя тишины.

27 сентября тогдашний глава Луганской областной военной администрации Юрий Гарбуз заявил, что в результате отвода вооружения от линии разграничения в зоне АТО Украина может потерять контроль над Станицей Луганской.