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Главные новости за 5-6 октября 2019 года

Главные новости за 5-6 октября 2019 года

На Майдане несколько тысяч человек сопротивлялись «капитуляции». В центре Киева состоялось «вече» против имплементации украинской властью т. н. «формулы Штайнмайера», определяющей план действий по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. На акцию протеста пришли несколько тысяч человек.

Богдан «слил» в Сеть доказательства проплаченности «вече» на Майдане. Глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал скриншоты, которые свидетельствуют о финансовой стимуляции лиц, принявших участие в акции протеста на Майдане. За «антикапитуляционным» мероприятием мог «стоять» экс-глава Украины Петр Порошенко.

Украинцам объяснили, почему о снижении коммунальных тарифов можно даже не мечтать. Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила, почему новое правительство не планирует снижать тарифы на услуги ЖКХ. Всему виной «воротилы» из МВФ, которые «проталкивают» переход на «рыночное» ценообразование.

Украинец Деревянченко под свист зала уступил великому GGG. На знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошел Вечер бокса, в рамках которого украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко встретился с выдающимся казахстанским нокаутером Геннадием Головкиным. На кону поединка стояли вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Крушение Ан-12 на Львовщине: озвучены имена и сведения о состоянии здоровья пострадавших. Стали известны имена и состояние здоровья членов экипажа самолета Ан-12, которые выжили в авиакатастрофе под Львовом. Важную информацию обнародовал мэр города Андрей Садовый.

Ей было всего 33: в Киеве скончалась известная украинская актриса. В Киеве на 34-м году жизни скончалась известная актриса Марина Куклина. Она играла в ТЮЗе на Липках, а также снималась в кино.

В США жестоко избили экс-тренера украинского чемпиона мира по боксу. В американском штате Мичиган произошло нападение на Джеймса Али Башира, ранее тренировавшего прославленного украинского боксера Александра Усика. Мужчина серьезно пострадал прямо на процедуре взвешивания перед боем за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин.

В Киеве кавказцы стреляли по прохожим. В Святошинском районе Киева произошло резонансное ЧП. Там на бульваре Кольцова «лица кавказской национальности» открыли огонь по прохожим.

Американские эко-активисты призывают... есть детей. В США произошел резонансный инцидент во время встречи конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес со своими избирателями. Дорвавшись до микрофона, одна из эко-активисток, потерявшая рассудок из-за изменения климата на Земле, призвала людей «есть детей».

Тэги: США, Петр Порошенко, Майдан, Киев, Украина, актриса, общество, авиакатастрофа, мир, смерть, стрельба, тренер, бокс, каннибализм, культура, некролог, вече, Ан-12, Владимир Зеленский, новости Украины, кавказцы, Андрей Богдан, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин

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