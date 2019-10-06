На Закарпатье в лесу застрелили грибника-охотника

В субботу, 5 октября, в Воловецком районе Закарпатья произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонил сам 46-летний горе-стрелок и рассказал подробности трагедии.

По его словам, они с другом пошли в лес в окрестностях поселка Ждениево, чтобы поохотиться и набрать грибов. Прицеливаясь в косулю, он не заметил товарища, который внезапно оказался на линии огня.

Сообщается, что подоспевшие медики оказали раненому первую помощь, однако он скончался по дороге в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Охотничье ружье изъято и направлено на экспертизу. По факту убийство по неосторожности открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Житомирщине погибли два охотника. Смерть подкралась неожиданно.

Ранее сообщалось, что в Крыму при загадочных обстоятельствах погиб охотник.