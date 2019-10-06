Ей было всего 33: в Киеве скончалась известная украинская актриса

В субботу, 5 октября, в Киеве на 34-м году жизни скончалась известная актриса Марина Куклина. Как выяснили журналисты «Фразы», она играла в театре на Липках, а также снималась в кино.

Как передает «РБК-Украина», о смерти артистки в соцсетях сообщили ее друзья и коллеги.

По предварительным данным, она могла уйти из жизни из-за онкологического заболевания, которое у нее диагностировали еще в 2018 году.

Марина Юрьевна Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года ‒ актриса Киевского ТЮЗа на Липках, среди ее работ: «Полианна» ‒ Поллианна (режиссер В. Гирич), «Приведение замка Кентервиль» ‒ Вирджиния (режиссер А. Артименьев).

С 2009 года активно снималась в кино и сериалах. Была замужем за режиссером Андреем Маем. Без матери остался сын.

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