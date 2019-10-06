Львовский «журналист» призвал пизд...ть жителей Донбасса и пропускать их через фильтрационные лагеря

Нужно пизд...ть (избивать) жителей Донбасса за неправильный ответ на приветствие «Слава Украине». Как выяснили журналисты «Фразы», к этому призвал львовский «журналист» Олег Радык.

«Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии нах@р. Всем. Пособия. Только пособия. Пострадавшим от русской окупации», — написал он.

По мнению Радыка, жителей Донбасса надо пропускать через фильтрационные лагеря, которые нужно оборудовать в шахтах. Он также полагает, что нужно 40 лет зачисток Донбасса.