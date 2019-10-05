В Киеве кавказцы стреляли по прохожим

В субботу, 5 октября, в Святошинском районе Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на бульваре Кольцова «лица кавказской национальности» открыли огонь по прохожим.

Как передает «Информатор», инцидент случился приблизительно в 12-00. Сделав несколько выстрелов по людям, кавказцы сели в автобомиль BMW X5 (г/н АА2302ВР) и скрылись в неизвестном направлении.

Сообщается, что на случившееся оперативно отреагировали правоохранители, которые ввели на территории района план «Перехват». Принимаются меры к установлению местонахождения злоумышленников.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.

Ранее в Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а в Питере дагестанец порезал ножом украинских инвалидов.