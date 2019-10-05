Украинцам объяснили, почему о снижении коммунальных тарифов можно даже не мечтать

Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила, почему новое правительство не планирует снижать тарифы на услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», во всем виноват МВФ, который «проталкивает» переход на «рыночное» ценообразование.

Как рассказала министр в эфире телеканала «1+1», МВФ не против того, чтобы государство предоставляло субсидии тем гражданам, которые не в состоянии оплачивать «шокирующие» платежки, однако для всех остальных стоимость услуг должна включать в себя рыночную цену на природные ресурсы.

Она также подчеркнула, что введение «рыночных» цен на газ для украинцев ‒ одно из ключевых требований Международного валютного фонда.

Как писала «Фраза», украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время.

Ранее украинцам объяснили, почему ни в коем случае нельзя снижать тарифы на газ.