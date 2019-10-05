На Днепропетровщине легковушка влетела в столб ‒ есть жертвы

В субботу ночью, 5 октября, в городке Покров Днепропетровской области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Партизанской в результате столкновения автомобиля со столбом погибли два человека.

Как передает пресс-центр областного управления ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть приблизительно в 00-20.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat, превысив скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где и произошло фатальное столкновение.

Сообщается, что жертвами ДТП стали двое мужчин (один из них ‒ 1992 г.р.), еще один мужчина получил травмы и был госпитализирован. Спасателям пришлось «вырезать» его из изувеченного автомобиля.

На месте инцидента также работали медики «скорой помощи», патрульные и следственно-оперативная группа. Детали трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что непредвиденная заминка в пути стоила жизни девяти пассажирам автобуса под Житомиром.