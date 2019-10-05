Крушение Ан-12 на Львовщине: озвучены имена и сведения о состоянии здоровья пострадавших

Стали известны имена и состояние здоровья членов экипажа самолета Ан-12, которые выжили в авиакатастрофе под Львовом. Как выяснили журналисты «Фразы», важную информацию обнародовал мэр города Андрей Садовый.

Как написал львовский градоначальник на своей странице в Facebook, в настоящее время в больнице находятся трое пострадавших ‒ Андрей Корякин, Олег Шахов и Андрей Амелькин.

По словам Садового, Корякина и Шахова уже перевели в травматологическое отделение, их состояние средней тяжести.

В свою очередь, Андрей Амелькин остается в реанимации в тяжелом состоянии.

«Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке», ‒ отметил мэр Львова.

Как писала «Фраза», во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие.

Позднее стало известно, что самолет, не долетевший до аэропорта во Львове, эксплуатировался более полувека.