На киевской окраине произошли «разборки» со стрельбой

В пятницу вечером, 4 октября, на столичном жилмассиве Троещина случилось резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Закревского, 61/2 произошла массовая драка с применением оружия.

Как передает «Информатор», всего в конфликте участвовали около десяти человек. Сразу после выстрелов участники «разборки» разъехались на машинах, а на месте инцидента остался лишь один мужчина, получивший травму головы.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись на белом Chevrolet (г/н АА4546НВ) и черном Volkswagen Jetta (г/н ВК4903ВС).

Сообщается, что подоспевшие медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и патрульные. Личности подозреваемых и их местонахождение выясняются.

Как писала «Фраза», на окраине Киева прохожий стрелял в пьяную толпу.

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