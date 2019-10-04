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Митрополит Александрийской Церкви подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы политика влияла на православное единство

Митрополит Александрийской Церкви подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы политика влияла на православное единство

Митрополит Зимбабвийский Александрийской Православной Церкви Серафим (Киккотис) считает, что если Константинопольский патриархат и дальше будет пытаться в одностороннем порядке продвигать вопрос признания Православной Церкви Украины, то это может привести к его изоляции. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом иерарх заявил в своем обращении.

Полный текст обращения опубликовал греческий сайт «Ромфея».

В частности, митрополит Серафим пишет, что вопрос предоставления автокефалии обсуждался начиная с 60-х годов прошлого столетия на Всеправославных конференциях вплоть до 2016 года на Критском соборе. Однако именно по инициативе Константинопольского патриарха решения, принятые во время этих обсуждений, не были соблюдены. Это значит, что в вопросе защиты видимого единства Поместных Православных Церквей дела идут плохо, — считает владыка.

Он подчеркивает, что «мы не должны допустить того, чтобы политические факторы влияли на единство Поместных Православных Церквей».
Митрополит Серафим заявил также, что «отсутствие диалога с Православными Сестрами-Церквами для обсуждения вопроса о нормальной церковной юрисдикции в Украине» может привести к тому, что Русская Церковь «направит свое духовенство во все области церковной канонической юрисдикции нашего Вселенского Патриархата, вплоть до Турции и Константинополя».

Более того, по словам митрополита Серафима, «если какая-либо Поместная Православная Церковь выступит в поддержку позиции Вселенского Патриархата по вопросу об Автокефальной Украине, то туда (в эту Поместную Церковь — Ред.) будет немедленно отправлено духовенство РПЦ».
Это приведет к тому, говорит владыка, что «мы все будем взлетать и падать, и мы не будем знать, куда мы придем, особенно в трудные времена, когда нужно объединить и укрепить Вселенское Православие, чтобы ответить на вызовы современности».

Митрополит Серафим призвал создать «Объединенный Церковный Комитет», который должен начать немедленную работу с представителями Константинопольского и Московского патриархатов по совместному рассмотрению этого вопроса и подготовке встречи Предстоятелей этих двух Церквей, которая должна состояться для того, чтобы предотвратить худшее«.

Владыка напомнил об инициативе Его Блаженства Архиепископа Кипрского Хризостома выступить в качестве посредника при переговорах патриархов Кирилла и Варфоломея. Эту инициативу, в принципе, поддержали Предстоятели Поместных Православных Церквей.

Митрополит Серифим подчеркнул, что «без диалога проблемы не решаются, наоборот, они растут и угрожают утопить нас».
Кроме того, он призвал иерархов Церкви «не отвлекаться на нынешнее противостояние ненависти и зла, которое культивируют некоторые фанатики, не думая о трещинах, которые угрожают привести к видимому единству Поместных Православных Церквей».

Владыка сообщил, что «мы молимся, чтобы все мы, ответственные за эту ситуацию, были просвещены Богом и помогли начать диалог, чтобы предотвратить худшее».

Митрополит Серафим обратил особое внимание на послание Константинопольского патриарха Генеральному секретарю ООН по проблемам изменения климата. Среди прочего, говорит владыка, «в патриаршем послании подчеркивается важность диалога и участия всех людей в усилиях по спасению планеты посредством мирного сосуществования».

Однако, отмечает иерарх, «когда речь идет об отношении к украинской „автокефалии“ Галльская митрополия настаивает на том, что этап диалога завершен», в то время как «фактически все Предстоятели Поместных Православных Церквей настаивают на диалоге, чтобы защитить видимое единство Поместных Православных Церквей».

Митрополит Серафим считает, что «институт универсальности Вселенского патриархата должен быть сохранен во всех отношениях с мудростью и осмотрительностью, поскольку он пережил многие столетия, и только благодаря укреплению этого института в течение последних шестидесяти лет, благодаря функционированию Всеправославных конференций, и стал возможен Святой и Священный Собор на Крите».
Вместе с тем, владыка говорит, что этот институт будет невозможно защитить «решениями, которые противоречат правилам Православной Церкви». Более того, по его словам, все, что можно будет сделать в этом случае — это «рискнуть сделать нашего Вселенского Патриарха пастором изолированного прихода».

В конце своего обращения митрополит Серафим говорит, что «мы должны с помощью диалога найти решение, которое приведет к тому, что все Поместные Православные Церкви, станут видимым символом нашего единства, а не угрозой величайшего раскола» Православия.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов сравнил дарование Томоса ПЦУ с новым крестовым походом против РПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия

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