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Главные новости за 4 октября 2019 года

Главные новости за 4 октября 2019 года

Во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие. Сегодня, 4 октября, утром, во Львове случилась аварийная посадка самолета Ан-12. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в ведомстве, информацию о том, что при заходе на посадку за 13,7 км до международного аэропорта «Львов» самолет Ан-12 исчез с радара, спасатели получили в начале восьмого утра. В момент ЧП на борту находились 8 человек, 7 из них — члены экипажа.

Самолет, не долетевший до аэропорта во Львове, эксплуатировался более полувека. В результате аварийной посадки самолета Ан-12 во Львове погибли не три человека, как сообщалось изначально, а пять. Сам же самолет эксплуатировался 51 год. По информации «Страны», Ан-12 начали эксплуатировать в 1968 году. До 1995 года его использовали воинские части. До 2007 года самолетом владела авиакомпания «Львовские авиалинии», а затем — до 2012 года — авиакомпания «Меридиан».

Скандал в институте трансплантологии имени Шалимова. У заведующего-взяточника нашли почти $1 млн налом. У заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова, задержанного накануне на взятке, были проведены обыски. В результате правоохранители изъяли у него около миллиона долларов наличными. Как написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, мужчине объявлено подозрение.

В следующем году в Украине ликвидируют все русскоязычные школы. Уже в следующем году в Украине закроют все русскоязычные школы. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования Анна Новосад. По ее словам, произойдет это уже со следующего учебного года. Чиновник сообщила: «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения».

В детсаду на Николаевщине воспитатель заклеивала детям рты скотчем. Полиция города Первомайск (Николаевская область) начала уголовное производство в отношении бывшей воспитательницы детсада, которая подозревается в издевательстве над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, в управление по делам детей Первомайского горсовета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

Уже в начале следующей недели в Украине ударят первые морозы. Гидрометцентр предупреждает украинцев о первых морозах, которые придут в нашу страну уже со следующей недели. С понедельника, 7 октября, температура воздуха упадет ниже нуля. Синоптики предупреждают, что в отдельных областях Украины ночью похолодает до минус 1-3. Традиционно теплее будет на юго-востоке и в Крыму. Днем по стране температура будет в районе 7-15 тепла.

В двух регионах аннексированного Россией Крыма зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила. В аннексированном Россией Крыму продолжают фиксировать случаи заражения людей лихорадкой Западного Нила. По данным местных врачей речь идет как минимум о девяти таких случаях в нынешнем году. Определены и очаги заражения: это Бахчисарайский и Белогорский районы полуострова.

Тэги: взятка, врач, Киев, Львов, Крым, общество, самолет, авиакатастрофа, погода, происшествие, детский сад, политика, Николаев, новости Украины

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