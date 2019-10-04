Скандал в институте трансплантологии имени Шалимова. У заведующего-взяточника нашли почти $1 млн налом

У заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова, задержанного накануне на взятке, были проведены обыски. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате правоохранители изъяли у него около миллиона долларов наличными.

Как написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, мужчине объявлено подозрение.

Она уточнила, что 840 тысяч долларов США были изъяты из банковской ячейки врача-трансплантолога. А с учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США.

Согласно с информацией на сайте института, заведующим указанного отделения является Олег Котенко. Эту же информацию подтвердил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

Котенко был задержан на горячем на взятке в 22000 долларов США накануне, 3 октября. Эти деньги он требовал от пациента за проведение операции на печени и реабилитации после нее.

В СБУ сообщили, что руководители отделения систематически требовали от пациентов деньги за проведение тяжелых операций по трансплантации органов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2017 году в Киеве избили врачей, рискнувших рассказать о поборах в больнице.