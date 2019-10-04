Стало известно, куда свалит Путин на свой день рождения

Стало известно, что будет делать президент РФ Владимир Путин в свой день рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», в понедельник, 7 октября, ему стукнет 67 лет.

О планах главы Кремля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Комментируя расписание Владимира Путина, он намекнул, что работать в день рождения тот не собирается. Он сообщил, что российский лидер «проведет его на природе, с родными и близкими».

О каких родных и близких идет речь, не уточняется. С женой Людмилой президент РФ развелся в 2013 году. От брака у него есть две дочери Мария и Катерина, которых Владимир Путин тщательно скрывает. Также у него есть два внука и двоюродный брат Игорь Путин (вице-президент и член правления «Мастер-банка»).

Как писала «Фраза», в России «похоронили» Путина и Медведева.

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