Зеленский теряет Винницкую область перед местными выборами, - СМИ

Не прошло и полгода с даты избрания нового Президента Украины, как власть Владимира Зеленского и моно-большинства в Верховной Раде Украины дала огромную трещину. Винницкая команда экс-премьер-министра Владимира Гройсмана за считанные месяцы полностью сконцентрировала власть в области и завела своих людей в Зе-команду, чтобы результативно подготовиться к местным выборам 2020 года. Об этом говорится в статье на сайте zik.ua.

Отмечается, что главой Винницкой ОГА назначено доверенное лицо Владимира Гройсмана в финансово-инвестиционной деятельности, заместитель мэра Винницы Сергея Моргунова — Владислав Скальский. Очевидно, назначение столь неприятное самому Зеленскому, что представлять Скальского в Винницу приехал первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов.

Но самой большой проблемой Зеленского в регионах Украины является отсутствие разветвленной сети местных центров партии «Слуга народа», что несет соответствующие риски перед местными выборами 2020 года.

Также в статье отмечается, что в Виннице и Винницкой области проблему с развитием местной политической инфраструктуры решили оригинально — перекрасили в Зе-цвета местные центры партий-неудачников нынешних выборов. Дешево и сердито. Как финансово, так и морально.

Главным человеком от Зеленского в Виннице планируется назначить недавнюю активную поклонницу Петра Порошенко, преданного члена команды Владимира Гройсмана и Сергея Моргунова и просто дочь продюсера «Лиги Смеха» — Ирину Борзову, которая для этой цели резко изменила политические предпочтения после избрания Владимира Зеленского Президентом Украины. Похоже, что частью договоренностей стало и переназначения скандально известного супруга Ирины — Сергея Борзова — руководителем Государственного управления делами.



Менять партийные цвета в Виннице есть кому. Лучшая подруга Ирины Борзовой — Людмила Станиславенко — контролирует местные центры политической партии «Удар» Виталия Кличко. Мэру Киева местные организации уже ни к чему. Финансово Ирину Борзову готов поддержать Игорь Ткачук — муж Людмилы Станиславенко, бывший руководитель «Укрпочты», который сейчас занимает должность руководителя Одесского морского порта, и является одним из самых влиятельных соратников Владимира Гройсмана в Виннице.

Оценят ли такие ходы с подменой местных организаций непосредственно избиратели Зеленского в Виннице? Покажет время. Но уже понятно, что ни о каком обновлении власти речь идти не может. Винницкий клан прекрасно это доказывает результатам лоббирования своих людей на высокие должности в регионе, говорится в статье.