Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский теряет Винницкую область перед местными выборами, - СМИ

Зеленский теряет Винницкую область перед местными выборами, - СМИ

Не прошло и полгода с даты избрания нового Президента Украины, как власть Владимира Зеленского и моно-большинства в Верховной Раде Украины дала огромную трещину. Винницкая команда экс-премьер-министра Владимира Гройсмана за считанные месяцы полностью сконцентрировала власть в области и завела своих людей в Зе-команду, чтобы результативно подготовиться к местным выборам 2020 года. Об этом говорится в статье на сайте zik.ua.

Отмечается, что главой Винницкой ОГА назначено доверенное лицо Владимира Гройсмана в финансово-инвестиционной деятельности, заместитель мэра Винницы Сергея Моргунова — Владислав Скальский. Очевидно, назначение столь неприятное самому Зеленскому, что представлять Скальского в Винницу приехал первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов.

Но самой большой проблемой Зеленского в регионах Украины является отсутствие разветвленной сети местных центров партии «Слуга народа», что несет соответствующие риски перед местными выборами 2020 года.

Также в статье отмечается, что в Виннице и Винницкой области проблему с развитием местной политической инфраструктуры решили оригинально — перекрасили в Зе-цвета местные центры партий-неудачников нынешних выборов. Дешево и сердито. Как финансово, так и морально.

Главным человеком от Зеленского в Виннице планируется назначить недавнюю активную поклонницу Петра Порошенко, преданного члена команды Владимира Гройсмана и Сергея Моргунова и просто дочь продюсера «Лиги Смеха» — Ирину Борзову, которая для этой цели резко изменила политические предпочтения после избрания Владимира Зеленского Президентом Украины. Похоже, что частью договоренностей стало и переназначения скандально известного супруга Ирины — Сергея Борзова — руководителем Государственного управления делами.


Менять партийные цвета в Виннице есть кому. Лучшая подруга Ирины Борзовой — Людмила Станиславенко — контролирует местные центры политической партии «Удар» Виталия Кличко. Мэру Киева местные организации уже ни к чему. Финансово Ирину Борзову готов поддержать Игорь Ткачук — муж Людмилы Станиславенко, бывший руководитель «Укрпочты», который сейчас занимает должность руководителя Одесского морского порта, и является одним из самых влиятельных соратников Владимира Гройсмана в Виннице.

Оценят ли такие ходы с подменой местных организаций непосредственно избиратели Зеленского в Виннице? Покажет время. Но уже понятно, что ни о каком обновлении власти речь идти не может. Винницкий клан прекрасно это доказывает результатам лоббирования своих людей на высокие должности в регионе, говорится в статье.

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.10.19 09:34

Украинский арсенал: малый бронированный катер типа «Гюрза-М»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
04.10.19 08:32

«Лугано» – «Динамо»: нестрашно, некритично, но очень неприятно

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

День учителя в Украине: родителям составляют списки, а среди подарков – консервированные носки
04.10.19 11:07

День учителя в Украине: родителям составляют списки, а среди подарков – консервированные носки

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
Второй шанс для Сергея Деревянченко
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Скандал в институте трансплантологии имени Шалимова. У заведующего-взяточника нашли почти $1 млн налом

Скандал в институте трансплантологии имени Шалимова. У заведующего-взяточника нашли почти $1 млн налом
04.10.19 15:27
459
Последние новости
04.10.19 17:30

Зеленский теряет Винницкую область перед местными выборами, - СМИ
04.10.19 17:27

Митрополит Александрийской Церкви подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы политика влияла на православное единство
04.10.19 16:46

Львовский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о пострадавших в авиакатастрофе
04.10.19 16:44

В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона
04.10.19 16:02

Кортежи Зеленского и Лукашенко впечатлили жителей Житомира
04.10.19 15:27

Скандал в институте трансплантологии имени Шалимова. У заведующего-взяточника нашли почти $1 млн налом
04.10.19 15:20

Стало известно, куда свалит Путин на свой день рождения
Фото и Видео
В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона
В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона
В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона
В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона
Кортежи Зеленского и Лукашенко впечатлили жителей Житомира
Кортежи Зеленского и Лукашенко впечатлили жителей Житомира
Под Киевом поезд сбил пьяного велосипедиста
Под Киевом поезд сбил пьяного велосипедиста
На Ровенщине сожгли крутой «Мерс» депутату облсовета
На Ровенщине сожгли крутой «Мерс» депутату облсовета
Лукашенко предложил Зеленскому свою «братскую любовь»
Лукашенко предложил Зеленскому свою «братскую любовь»
Самолет, не долетевший до аэропорта во Львове, эксплуатировался более полувека
Самолет, не долетевший до аэропорта во Львове, эксплуатировался более полувека
Во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие
Во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие
В Индии похитили прах Махатмы Ганди
В Индии похитили прах Махатмы Ганди
В следующем году в Украине ликвидируют все русскоязычные школы
В следующем году в Украине ликвидируют все русскоязычные школы
В Киеве ребенок совершил самоубийство
В Киеве ребенок совершил самоубийство
fraza.ua
Новости блогосферы
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.