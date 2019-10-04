В детсаду на Николаевщине воспитатель заклеивала детям рты скотчем

Полиция города Первомайск (Николаевская область) начала уголовное производство в отношении бывшей воспитательницы детсада, которая подозревается в издевательстве над детьми. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в управление по делам детей Первомайского горсовета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

В пресс-службе рассказали, что дети неоднократно говорили своим родителям о том, что воспитатель заклеивает им рот скотчем, считая, что те плохо себя ведут.

В данный момент воспитатель уволена с должности. По данному факту начато уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту.

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

В октябре 2018 года в санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами.

В январе 2019 года в Волынской области в Княгининовском лицее ночной дежурный Ярослав Грабовец избил 11-летнего шестиклассника Александра.

В июне 2019 года стало известно, что в интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми.

В Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми.