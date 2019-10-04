В Шотландии запретили шлепать детей. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял парламент этого региона Соединенного Королевства.

За подобное решение проголосовали 80 членов парламента, а 29 парламентариев высказались против.

Данный запрет вступит в силу через год. Сначала он должен получить одобрение королевы Великобритании.

Примечательно, что на остальной территории страны детей шлепать не запрещено, но делать это можно «в разумных пределах». Разрешено это только родителям детей, а в школах телесные наказания уже запрещены.

Как писала «Фраза», в одной из американских школ запретили «Гарри Поттера».