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Американец засудил любовника своей жены на кругленькую сумму

Американец засудил любовника своей жены на кругленькую сумму

В США завершился резонансный судебный процесс. Как выяснили журналисты «Фразы», в городке Питт Каунти (Северная Каролина) мужчина отсудил у любовника своей жены 750 тысяч долларов.

Как пишут местные СМИ, Кевин Ховард был женат двенадцать лет, когда узнал, что его супруга ему изменяет. Сперва она попросила его о разводе, после чего он нанял частного детектива и узнал страшную правду.

Мужчина решил подать на любовника женщины в суд за «целенаправленные вмешательства в брачные отношения». Данный закон продолжает действовать в ряде американских штатов. Кроме Северной Каролины это Миссисипи, Нью-Мексико, Южная Дакота, Юта и Гавайские острова.

Суд штата постановил, что пострадавшему мужу любовник должен выплатить круглую сумму денег.

Также Кевин Ховард уже развелся с женой-изменщицей.

Мужчина поведал: «Она говорила, что хочет развода, потому что я слишком много работаю. Я думал, что могу ей доверять. Я верил в святость брака».

Как писала «Фраза», африканка убила сожителя и скормила его бригаде рабочих.

Тэги: США, суд, мир, развод, курьезы

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