Вслед за Трампом Грета Тунберг потроллила и Путина

Шестнадцатилетняя шведская эко-активистка Грета Тунберг ответила на хамство президента РФ Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», она тонко его потроллила в интернете.

Ранее Владимир Путин высказал свое мнение о школьнице и был жесток в выражениях.

В ответ Грета Тунберг поменяла описание профиля своей странички в «Твиттере».

Она поместила туда цитату российского лидера о себе: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Как писала «Фраза», шестнадцатилетняя шведская эко-активистка и Трамп потроллили друг друга в «Твиттере».