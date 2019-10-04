Лига Европы: «Динамо» и «Александрия» свои матчи завершили вничью

Сегодня, 3 октября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против швейцарского «Лугано», а «Александрия» во Львове принимала бельгийский «Гент».

Первыми свой поединок сыграли александрийцы. На гол в дебюте встречи Депуатра украинцы ответили точным ударом Ситало в середине второй сорокапятиминутки. В итоге — боевая ничья 1:1.

В параллельном матче группы I французский «Сент-Этьен» дома сыграл вничью с немецким «Вольфсбургом» с таким же счетом.

Турнирная таблица:

1. «Гент» — 2 игры / 4 очка;

2. «Вольфсбург» — 2 / 4;

3. «Сент-Этьен» — 2 / 1;

4. «Александрия» — 2 / 1.

Киевляне же играли на выезде против «Лугано». На протяжении всего первого тайма гости владели ощутимой инициативой, но создали при этом лишь два момента. Первый — когда после ошибки обороны Родригес не сумел переиграть голкипера, а второй в самом конце тайма, когда мощно метров с 22-х мощно пробивал Сидорчук, но снова вратарь «Лугано» спас свою команду. Хозяева также создали хороший момент для взятия ворот, но гостей спасла перекладина.

Вторая половины встречи почти полностью прошла на половине поля швейцарцев. Киевляне много атаковали, комбинировали, били по воротам, но мяч упорно не лез в ворота. Более того, на 85-й минуте встречи в одной из немногочисленных контратак швейцарцы могли забивать, но гостей снова спасла перекладина.

Как бы то ни было, а поединок так и завершился — сухая ничья 0:0.

В параллельном поединке в группе В шведский «Мальме» сыграл дома вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 1:1.

Турнирная таблица:

1. «Копенгаген» — 2 игры / 4 очка;

2. «Динамо» — 2 / 4;

3. «Лугано» — 2 / 1;

4. «Мальме» — 2 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом туре киевляне обыграли дома шведский «Мальме» со счетом 1:0.