«Если страшно, лучше остаться дома». В Украине стартует фестиваль триллеров

17 октября стартует фестиваль короткометражных триллеров «Best Thriller Shorts». Как выяснили журналисты «Фразы», на фестивале покажут фильмы снятые в США, Канаде, Франции, Италии, Аргентине.

«По стене пробежала чья-то зловещая тень. Или это просто зритель, который опоздал на сеанс? Мороз по коже. Что это? Сверкнул нож, или кто-то не выключил смартфон перед показом? Почему человек в шляпе на соседнем кресле выглядит так подозрительно? Кто вообще приходит в кино без попкорна? Триллеры всегда оставляют простор для фантазии. Вы готовы к тому, что во время сеанса будете нервно сжимать подлокотники, а сердце будет выскакивать из груди? Если страшно, то лучше остаться дома. А самых смелых ценителей жанра ждем в темных кинозалах. Не забудьте надеть зловещую шляпу», — говорится в анонсе организаторов фестиваля.

Описание программы:

Аматор. США, 2016, реж. Джордж Ватистас, хрон. 8 мин. 37 c. Молодой человек приходит к таинственному алхимику с просьбой продать ему яд, который невозможно обнаружить. Он еще не знает, что получит гораздо больше, чем просит.

Полиморфия. Канада, 2018, реж. Бернардо Вильяреаль, хрон. 19 мин. 16 с. Клаус страдает от диссоциативного расстройства личности. Он одержим своей женой Эйлин, которая его бросила. Мужчина пытается бороться с навязчивыми мыслями, но у голосов в его голове другие планы...

Слушатели. Аргентина, 2018, реж. Фабрицио Центорби, хрон. 14 мин. 17 с. Во время прямого эфира радиослушатели становятся свидетелями домашнего насилия. Крики становятся все громче, и вдруг связь обрывается.

Акт милосердия. Италия, 2019, реж. Микеланджело Ди Пьеро, хрон. 11 мин. Сегодня бездомному бродяге повезло — он встретил зажиточного человека, который, в честь своего дня рождения, решил осуществить щедрый акт милосердия. Но делается в этом мире что-то бескорыстно?

Злодей в законе. Канада, 2017, реж. Кейси Лум, хрон. 17 мин. 15 с. Серия событий приводит к краху подпольной румынской банды. Среди хаоса образуются спонтанные партнерские отношения.

Гипноз. Франция, 2019, реж. Девид Трухильо, хрон. 10 мин. 28 с. Женщина обращается к гипнотизеру, чтобы восстановить потерянные воспоминания. Она погружается в подсознание и выходит на контакт со своей покойной сестрой. Но неожиданно открывается ужасная тайна.

647 км. Италия, 2018, реж. Данило Греко, хрон. 14 мин. 27 с. Санто — бывший заключенный, который покончил с прошлым и пытается жить честной жизнью. Неожиданный визит старого друга по имени Цезарь, который просит о помощи, уничтожил все планы. Ведь во время одной из перевозок Цезарь обнаружил, что перевозит совсем не то, о чем договорился с заказчиком. В своем багаже он нашел девушек, которых собираются продать на черном рынке.