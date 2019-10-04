Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

5 и 6 октября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры».

Как выяснили журналисты «Фразы», в течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

«Кентавры» — это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров мирового уровня. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды». И все это на полном скаку. Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты с участием лошадей редких древних пород.

Соревнования по джигитовке дополнят веселые и познавательные театрализованные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров театра Древнего Киева. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кроме невероятных трюков гости увидят лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в «Княжеской конюшне». К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме и в беседках.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток. Приобрести оригинальные сувениры ручной работы и уникальную книгу «Древнеславянской разговорник» для общения на древнем языке наших предков можно будет в сувенирной лавке и на ярмарке мастеров.

В завершение гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 14:00.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в с. Копачов, Киевская обл.

Курсируют маршрутки из Киева, от ст. метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Подробнее на сайте: parkkyivrus.com