У Зеленского анонсировали сокрушительный удар по предпринимателям-обнальщикам

В Украине готовятся запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять «услуги», которые позволяют бизнесу уклоняться от уплаты налогов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал депутат от партии «Слуга народа», председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, физлицам-предпринимателям планируют оставить только два вида деятельности ‒ торговлю и производство.

Он отметил, что цель законопроектов его комитета, в частности закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.

«Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если... (физлицам-предпринимателям ‒ ред.) оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом», ‒ заявил Даниил Гетманцев.

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