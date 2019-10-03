Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского, — эксперт

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус добивается снижения «зеленого» тарифа, чтобы предприятия Коломойского получали электроэнергию дешевле. Как сообщают «Экономические новости», об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

«Украина и ЕС развивают зеленую энергетику. И покупают ее дороже, чем любую другую. Это важно. И президент Зеленский уже несколько раз заявлял, что будет поддерживать именно развитие зеленой энергетики. Но у нас в тылу партизаны. А развитие зеленой энергетики не устраивает некоторых олигархов и их лоббистов. Так вот глава комитета по ТЭК Андрей Герус требует снизить цену покупки электроэнергии с солнечных и ветряных электростанций. Взяли на себя обязательства – а теперь отменим», — написал Сазонов.

Политолог отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с ЕС, поскольку мы нарушаем взятые на себя обязательства. А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, которые финансируют проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране. Таких инвесторов на данный момент около 500. Законодательством Украины гарантировано сохранение «зелёных тарифов» на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

По мнению Сазонова, близкий к власти бизнесмен Игорь Коломойский добивается дешевой электроэнергии для своих энергоемких ферросплавных заводов, и его лоббист в парламенте Андрей Герус работает исключительно в его интересах.

«Понятно, что Коломойскому очень важно снизить цену на электроэнергию. Ферросплавные комбинаты можно модернизировать, но легче выжимать из Украины дешевую электроэнергию. Вот Игорь Валериевич и требует законодательных инициатив, чтобы купить электроэнергию дешевле. А Герус будет отстаивать именно его интересы, а не Украины», — написал Сазонов.

Как пишет издание, ранее благодаря поправке главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», было разрешено закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. В результате бизнесмен Игорь Коломойский получил возможность импортировать дешевую электроэнергию из России и 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РФ в режиме импорта компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с олигархом.