Главные новости за 3 октября 2019 года

Депутатам выдали первую зарплату. Стало известно, кто получил больше всех. Народным депутатам Украины ІХ созыва начислили первую полноценную зарплату. Больше всех заработал первый заместитель спикера ВРУ Руслан Стефанчук – 59,3 тысячи гривен.

Том Круз продолжает путешествовать по Украине. Известный американский актер Том Круз продолжает путешествовать по Украине. После Киева он посетил Одессу и Львов.

В Киеве после ссоры с родителями повесился молодой парень. В Киеве на улице Новополевая, 97а (Соломенский район) произошла трагедия. Тут в подъезде дома повесился молодой парень.

Кубок Украины по футболу: «Динамо» сыграет с «Шахтером» в первом же раунде. В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу. Именно с этой стадии стартуют в розыгрыше кубка клубы Премьер-лиги и именно в 1/8 финала силами померяются основные претенденты на трофей – киевское «Динамо» на своем поле примет донецкий «Шахтер».

Эксперты высоко оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После невероятной победы в Италии над «Аталантой» шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов резко выросли. Свой прогноз дали букмекеры авторитетной британской конторы William Hill.

На Корею обрушился разрушительный тайфун: сообщается о первых жертвах. На Южную Корею обрушился страшный тайфун «Митаг». Уже известно о первых жертвах.