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5 октября украинский боксер Беринчик сразится с мексиканцем Патрицио Морено

5 октября украинский боксер Беринчик сразится с мексиканцем Патрицио Морено

В субботу, 5 октября, в 22:25 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» смотрите трансляцию поединка между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Патрицио Морено. Как выяснили журналисты «Фразы», наш боксер будет защищать свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Предстоящий бой решит судьбу Дениса Беринчика в профессиональном боксе. Победа в этом поединке поднимет нашего боксера в мировом рейтинге, а поражение может лишить его шансов на чемпионство.

Сейчас 31-летний Беринчик находится на седьмой ступеньке рейтинга WBO. На его счету — 11 поединков, все закончились победой украинского боксера, 7 — досрочно. Свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денис завоевал в 2018 году, отправив в нокаут филиппинца Росеки Кристобаля. А в апреле этого года успешно защитил свой пояс в поединке с японцем Нихито Аракавой.

Патрицио Морено всего 24 года, но на его счету уже 29 поединков на профи-ринге, 26 из которых завершились победой. Предыдущий бой Морено провел в августе этого года против своего соотечественника Эдгара Пуерты, завоевав победу по очкам. О нынешнем сопернике Патрицио отзывается нелестно, называя Дениса Беринчика проходным боксером, не представляющим для него угрозы. Мексиканец абсолютно уверен: из Украины он улетит с поясом WBO.

«Сейчас моя цель — защитить свой титул, которым я очень дорожу, и двигаться дальше к статусу официального претендента на титул чемпиона мира, — рассказывает Денис Беринчик. — Неважно, кто будет моим соперником на этом пути. Я готов драться с любым боксером. Нынешний противник, Патрицио Морено, — молод, в ринге будет постоянно атаковать. В моей профессиональной карьере уже был поединок с представителем мексиканской школы бокса — Хуаном Окурой, и это был нелегкий для меня бой. А касательно заявлений Морено, что я проходной боксер — посмотрим 5 октября, сможет ли он преодолеть меня».

«С каждым выходом в ринг уровень соперников Дениса Беринчика возрастает, за что нужно благодарить его промоутеров и компанию, которую он представляет, — говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Роман Кадемин. — Но мексиканцы — это отдельная каста боксеров. Они дерутся до последнего, не обращая внимания на полученные травмы. Порой позволяют себе боксировать грязно — к этому Денису Беринчику также стоит быть готовым. Для украинца этот бой — дополнительный тест, ведь победить в ринге боксера-мексиканца может не каждый. Даже Василий Ломаченко свое единственное поражение в профи-карьере получил от мексиканца Орландо Салидо».

В андеркарте вечера бокса на ринг выйдут еще два украинца. Олег Малиновский сразится с экс-чемпионом из Италии Витторио Парринелло, а Дмитрий Митрофанов проведет поединок против сербского боксера Новака Радуловича.

Напомним, 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO. На ринге сойдутся украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и боксер из Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО).

Тэги: бокс, спорт, Денис Беринчик, Патрицио Морено

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