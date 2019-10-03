Эксперты высоко оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

После невероятной победы в Италии над «Аталантой» шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов резко выросли. Как выяснили журналисты «Фразы», свой прогноз дали букмекеры авторитетной британской конторы William Hill.

Несмотря на то, что сыграно лишь два тура из шести, специалисты считают, что в группе С, где выступают «горняки», уже многое ясно.

Так, ставки на выход из группы «Манчестер Сити» даже не принимаются.

А вот «Шахтер», по мнению экспертов, должен занять второе место. Третьим в группе, по прогнозу, станет загребское «Динамо», а четвертой – «Аталанта».

Отметим, что в двух ближайших поединках «Шахтер» сыграет с хорватами. Именно в этих матчах «горняки» могут окончательно снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Как писала «Фраза», «Шахтер» увозит волевую победу из Италии.