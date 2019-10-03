Кубок Украины по футболу: «Динамо» сыграет с «Шахтером» в первом же раунде

Сегодня, 3 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы», именно с этой стадии стартуют в розыгрыше кубка клубы Премьер-лиги и именно в 1/8 финала силами померяются основные претенденты на трофей — киевское «Динамо» на своем поле примет донецкий «Шахтер».

Провели церемонию бывшие футболисты Владислав Ващук и Павел Яковенко.

По результатам жеребьевки все пары 1/8 финала выглядят так:

«Колос» (Ковалевка) — «Ворскла» (Полтава);

«Минай» (Ужгород) — ФК «Львов»;

МФК «Николаев» — «Десна» (Чернигов);

«Альянс» (Липовая Долина) — «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни);

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк);

«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1» (Днепр);

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк);

«Александрия» — «Заря» (Луганск).

Базовая дата для проведения матчей — 30 октября.

Ранее «Фраза» сообщала, что в нынешнем сезоне «Динамо» и «Шахтер» играли уже дважды. Сначала в Одессе в матче за Суперкубок страны киевляне выиграли со счетом 2:1. А в чемпионате Украины «динамовцы» проиграли сопернику с таким же счетом.