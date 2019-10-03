На Кировоградщине полицейский насмерть сбил велосипедиста

В среду, 2 октября, вечером в Кировоградской области в городе Александрия полицейский за рулем автомобиля Mercedes насмерть сбил велосипедиста. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло около 21:30. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, но от полученных травм скончался.

По данному факту открыто уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение».

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года в Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре.

Спустя несколько дней снова в Сумах находящийся под следствием полицейский сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка.

В Запорожской области на центральной улице города Каменка-Днепровская полицейский, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на женщину-пешехода.