Депутатам выдали первую зарплату. Стало известно, кто получил больше всех

Народным депутатам Украины ІХ созыва начислили первую полноценную зарплату. Как выяснили журналисты «Фразы», больше всех заработал первый заместитель спикера ВРУ Руслан Стефанчук — 59,3 тыс. грн.

Спикер парламента Дмитрий Разумков получил за период с 29 августа по 30 сентября 50,5 тыс. грн, а вице-спикер Елена Кондратюк — 49,8 тыс. грн, сообщает LIGA.net.

Меньше всех заработала депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко (15,9 тыс. грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы Офиса президента, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Главы фракций и групп получат следующие суммы:

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — 43,8 тыс. грн;

Сопредседатели «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Вадим Рабинович — 38,4 тыс. грн и 37,5 тыс. грн;

Глава «Батьківщини» Юлия Тимошенко — 37,2 тыс. грн.

Сопредседатели «Европейской солидарности» Артур Герасимов и Ирина Геращенко — 42,1 тыс. грн и 46,3 тыс. грн.

Председатель «Голоса» Сергей Рахманин — 44,2 тыс. грн.

Сопредседатели депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко и Виктор Бондарь — по 45,2 тыс. грн.

Нардеп от фракции «Голос», музыкант Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45,2 тыс. грн, пятый президент, нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко — 42 тыс. грн, а депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук — 49,3 тыс. грн.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Верховной Раде Украины был замечен iPhоnе 11, который производители презентовали менее месяца назад. Обладателем последней модели «Айфона» оказался 32-летний Александр Салийчук из «Слуги народа».