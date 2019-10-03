В Киеве активизировались мошенники-«коммунальщики»

В Киеве мошенники, представляясь работниками «Киевводоканала» или «Киевгаза», все чаще обманывают людей, особенно пожилых. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».

Как отметили в ведомстве, о плановом прибытии контролеров «Киевводоканала» сообщается заранее в соответствующих объявлениях, которые развешиваются в подъездах дома за несколько дней до их приезда.

В пресс-службе напоминают, что каждый контроллер «Киевводоканала» имеет удостоверение установленного образца и предъявляет его по первому требованию абонента. А если относительно личности контролера возникли сомнения, то нужно смело звонить в диспетчерскую (15-81) или контакт-центр (044) 202-02-02 «Киевводоканала» и спросить, действительно ли ваш дом в плане обхода.

Также важное напоминание — контроллеры «Киевводоканала», пришедшие с плановым визитом, никогда не будут требовать у абонентов денег за услуги.

Если же житель столицы оставил заявку на вызов контроллера, то ему позвонят за сутки до ожидаемого визита, чтобы уточнить время. Кроме этого, по просьбе абонента ему могут назвать имя и фамилию контролера, который придет к нему на вызов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве в районе Воскресенки засекли аферистов, которые представляются сотрудниками некой газовой компании. При этом у них были списки пожилых и одиноких людей.