Украинцы могут насладиться последним теплом осени. Уже завтра значительно похолодает

На Украину надвигается холодный погодный фронт. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодняшний день, четверг, 3 октября, может стать последним теплым в этом году.

В Гидрометцентре говорят, что уже с пятницы на большей части территории страны существенно похолодает. Пойдут дожди.

Синоптики сообщают, что относительно тепло будет на юго-востоке и в Крыму, но и там за несколько дней температура воздуха значительно снизится.

Возможно, в ближайшие дни по Украине начнут включать отопление.

Как писала «Фраза», в Украине продолжает холодать.