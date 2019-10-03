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В РПЦ подчеркнули, что каноническая территория Церкви включает 16 независимых государств

В РПЦ подчеркнули, что каноническая территория Церкви включает 16 независимых государств

Зона пастырской ответственности Русской Православной Церкви включает в себя 16 независимых государств. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Об этом он рассказал 2 октября на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

В частности, обсуждая тему гонений на христиан на Ближнем Востоке, Владимир Легойда заявил, что «Русская Православная Церковь — это не Церковь Российской Федерации».

Он подчеркнул тот факт, что «современная Русская Православная Церковь, ее каноническая территория, ее зона пастырской ответственности, включает 16 независимых государств».

По словам Владимира Легойды такая надгосударственная природа «безусловно, налагает на Русскую Православную Церковь особую пастырскую ответственность в ее отношения с государствами и в отношения с международными организациями».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви объяснили, откуда у человека возникает желание самоубийства.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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