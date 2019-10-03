В Киеве после ссоры с родителями повесился молодой парень

В четверг, 3 октября, в Киеве на улице Новополевая, 97а (Соломенский район) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в подъезде дома повесился молодой парень.

Как передает «Информатор», погибшему был 21 год. Его тело нашли между шестым и седьмым этажами. Приехавшие на место ЧП врачи зафиксировали его смерть.

Позже стало известно, что накануне самоубийства парень поругался с родителями и сбежал из квартиры, которая находилась в этом же подъезде.

Тело сына нашел отец, который вышел утром покурить. Парень оставил предсмертную записку.

Как писала «Фраза», в Киеве молодой мужчина убил себя флаконом от духов.