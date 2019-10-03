Зеленский предложил подумать, что делать с жителями Крыма и Донбасса после деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки «концепции переходного правосудия» для жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», свое предложение глава государства «толкнул» на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как передает ТАСС, президент обратил внимание участников заседания, что «концепция» должна включать «меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализации права на получение правды о ходе событий конфликта».

Выступая перед членами Комиссии, президент также заявил о необходимости разработки «стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения».

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, ‒ а в некоторых случаях и освобождение от нее, ‒ за сотрудничество с оккупационными властями», ‒ подчеркнул Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция.

Ранее сообщалось, что Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера». Свою подпись под документом в Минске поставил бывший президент Леонид Кучма.